Esp : Le sort de Valverde scellé, le Barça observe Thiago Motta

Dans : Liga, Foot Europeen.

Dans un club aussi ambitieux que le FC Barcelone, une saison sans titre en Ligue des Champions est considérée comme un échec.

L’entraîneur Ernesto Valverde pourra confirmer, lui qui subit régulièrement les critiques de la presse et des supporters malgré les deux trophées remportés en Liga. Autant dire que le technicien vit son troisième exercice sur un siège éjectable, surtout après l’information révélée par la Fédération néerlandaise. En effet, le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman a inclus une clause dans son contrat qui lui permet de rejoindre le Barça après l’Euro 2020.

Du coup, les rumeurs se multiplient, y compris dans le quotidien madrilène As. En effet, le club catalan serait quasiment certain que Valverde effectue sa dernière saison sur le banc. Rappelons que le coach blaugrana est sous contrat jusqu’en juin prochain, avec une année supplémentaire en option. Mais en interne, on considère que la prolongation ne sera pas activée quoi qu’il arrive.

Des coachs supervisés

Il faut dire que le Barça aurait déjà pensé à remplacer Valverde par Koeman cet été. Avant de changer d’avis pour donner une dernière chance à son coach, sachant que le sélectionneur des Oranje souhaite disputer l’Euro 2020. Autant dire que l’ancien joueur du FCB a de grandes chances de revenir l’été prochain. Au cas où, le Barça aurait demandé à superviser de jeunes entraîneurs passés par Barcelone, à savoir Mark van Bommel (PSV Eindhoven) et Thiago Motta, récemment nommé au Genoa.