Esp : Le Real tremble, Zidane rend son verdict

Dans : Liga.

Après le titre de champion d’Espagne obtenu en ce mois de juillet, Zinedine Zidane a fait planer le doute quant à son avenir au Real Madrid.

Au lendemain de l’ultime journée de championnat, l’entraîneur tricolore avait véritablement climatisé les Socios du Real Madrid en indiquant que « tout » pouvait arriver et qu’il ne « savait pas jusqu’à quand » il serait l’entraîneur du club merengue. Des déclarations qui avaient également jeté un petit froid au sein du vestiaire du Real Madrid. Mais selon les informations obtenues en cette fin de semaine par le journal Marca, tout est rentré dans l’ordre pour la simple et bonne raison que Zinedine Zidane et son président Florentino Pérez ont conclu un pacte.

L’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France se serait notamment engagé auprès de son président à rester au moins une saison supplémentaire sur le banc de la Casa Blanca, alors que son contrat le lie au Real Madrid jusqu’en juin 2022. Reste maintenant à voir si les deux hommes, en désaccord lors du dernier mercato et notamment sur le dossier Paul Pogba, parviendront à travailler en parfaite symbiose cet été. La situation économique pourrait limiter les risques de désaccords, Florentino Pérez ayant indiqué dès la fin de semaine dernière que le mercato du Real Madrid serait très calme et qu’un joueur comme Kylian Mbappé n’avait par exemple aucune chance de rejoindre les rangs des Merengue cet été en raison de la crise. « Ce transfert peut attendre » avait notamment expliqué le boss du Real Madrid, bien que l’avant-centre du Paris Saint-Germain soit une priorité absolue à ses yeux, qu’il partage d’ailleurs avec son entraîneur Zinedine Zidane…