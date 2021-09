Esp : Le Real sans Mbappé, l’Atlético s’ennuie en Liga

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Face à l’intransigeance du Paris Saint-Germain qui a refusé de négocier, le Real Madrid n’a pas pu recruter Kylian Mbappé cet été. Une déception pour les Merengue, mais aussi pour l’Atlético Madrid qui rêvait d’une Liga plus intéressante.

Après son titre obtenu la saison dernière en Liga, l’Atlético Madrid débute ce nouvel exercice avec un certain statut. Les Colchoneros partent effectivement favoris après avoir renforcé leur effectif avec des joueurs confirmés. On parle notamment du milieu argentin Rodrigo De Paul, très en vue pendant la Copa América remportée avec l’Albiceleste, et des attaquants Matheus Cunha et Antoine Griezmann. Pendant ce temps-là, leurs deux principaux concurrents ont passé un été difficile.

« J’aurais aimé que Mbappé signe au Real Madrid »

Sans parler des malheurs du FC Barcelone, le Real Madrid s’est heurté à l’intransigeance du Paris Saint-Germain qui a refusé de transférer Kylian Mbappé. Une déception pour la Maison Blanche, mais aussi pour l’Atlético Madrid et son président Enrique Cerezo. « J'aurais aimé que Mbappé signe au Real Madrid, ça aurait été fantastique et merveilleux pour le championnat espagnol », a regretté le patron du champion d’Espagne, dans des propos relayés par la presse locale. A croire que l’Atlético Madrid aurait préféré se mesurer à un concurrent mieux armé.

Il est vrai que l’équipe de Diego Simeone semble au-dessus maintenant que l’Argentin peut aligner Luis Suarez et la recrue Antoine Griezmann devant. « Nous sommes ravis de son retour, nous pensons qu'il va nous renforcer et qu'il va beaucoup aider l'équipe, s’est réjoui Enrique Cerezo. Je pense que les joueurs lui réserveront un accueil phénoménal. Il y aura toujours quelques mécontents. Mais il sera accueilli à bras ouverts. A ceux qui ne sont pas d'accord, qu'il sache que c'est un effort important pour l'Atlético, et que si nous voulons gagner des titres, nous devons amener des joueurs comme lui. » Le Real et le Barça risquent d'en avoir la confirmation cette saison.