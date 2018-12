Esp : Le Père Noël est une ordure avec Cristiano Ronaldo

Dans : Liga, Foot Europeen, Info.

Jugé coupable de fraudes fiscales en Espagne, Cristiano Ronaldo sera officiellement sanctionné en janvier prochain.

Durant son long passage au Real Madrid (2009-2018), Cristiano Ronaldo a réalisé de grandes choses, en remportant notamment quatre fois la Ligue des Champions. Mais la star portugaise n'a pas fait que du bon en Espagne, puisqu'il a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusations, entre fraudes et évasion fiscales. De 2011 à 2014, CR7 a effectivement caché ses revenus de droits à l’image au trésor public espagnol tout en déclarant 11,5 millions d’euros de salaires, alors qu'il a touché 43 ME durant cette période. Pour éviter d'autres problèmes, le joueur de 33 ans aurait passé un accord avec la justice ibérique, en juin dernier, afin de recevoir une peine de prison de deux ans et une amende de 19 ME.

Une sanction qu'il écopera finalement le 21 janvier prochain lors d’une audience au tribunal de Madrid, selon la presse espagnole. Désormais à la Juventus de Turin, l'international portugais évitera tout de même la prison ferme, sachant que la loi espagnole prône l'incarcération sur des peines supérieures à 24 mois. Cristiano Ronaldo s'enlève donc une belle épine du pied, même si son image est désormais bien écornée, à cause également de son affaire de viol présumé aux USA...