Esp : Le Barça n'a pas pardonné à Adrien Rabiot

Cette semaine, la presse espagnole affirmait que Véronique Rabiot était prête à discuter avec les dirigeants du FC Barcelone afin de trouver déjà une porte de sortie à son fils, qui n'a pas le temps de jeu espéré à la Juventus.

Bien évidemment cette information est à prendre avec des pincettes, car Adrien Rabiot n’est à la Juventus que depuis trois mois et bien évidemment il est probablement très prématuré de parler déjà d’un départ rapidement de l’ancien milieu du PSG. Mais quoi qu’il en soit, si effectivement le clan Rabiot a l’intention un jour de prétendre signer au Barça, il ne faudra pas s’attendre à un accueil enthousiaste. Car du côté de la Catalogne on en veut toujours à Véronique Rabiot suite aux négociations du printemps. Et le Mundo Deportivo, proche du FC Barcelone, rappelle que du côté de Barcelone on a de la mémoire.

« Le club franco-qatari a complètement mis de côté lorsqu’Adrien Rabiot a refusé de prolonger son contrat et a flirté avec le Barça. Par contre, son bon feeling avec le Barça a disparu dès que l'environnement du joueur a voulu renégocier à la hausse le bonus à la signature qui avait déjà fait l’objet d’un accord », rappelle Xavier Munoz, journaliste au Mundo Deportivo, histoire de montrer que l’attitude de l’entourage d’Adrien Rabiot n’a pas été acceptable pour le FC Barcelone, le club étant vite passé à autre chose en faisant signer Frenkie de Jong.