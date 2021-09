Esp : Le Barça casse enfin sa tirelire, Ansu Fati le vaut bien

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En très grande difficulté financière, le FC Barcelone a fait attention au moindre centime dépensé lors du mercato estival.

Dans un chaos économique complet, le Barça n’a pas été en mesure de prolonger Lionel Messi et s’est fait très peur avec l’homologation du contrat des recrues telles que Memphis Depay, Sergio Agüero ou encore Eric Garcia. Dans un contexte financier morose, le club blaugrana va tout de même réussir une belle prouesse dans les prochains jours. En effet, le Mundo Deportivo affirme qu’un accord a été trouvé pour la prolongation du contrat d’Ansu Fati, dont le bail actuel expirait au 30 juin prochain. Son agent Jorge Mendes a reçu une offre officielle de la part des dirigeants du FC Barcelone il y a environ un mois. Cette proposition est logiquement accompagnée d’une revalorisation salariale, néanmoins adaptée aux difficultés économiques du FC Barcelone.

Ansu Fati prolongé et revalorisé

Une excellente nouvelle pour le club blaugrana et pour les Socios du Barça, qui misent plus que jamais sur Ansu Fati pour prendre la succession de Lionel Messi. Pour son grand retour à la compétition dimanche soir après plus de dix mois d’absence, l’international espagnol a brillé. En feu sur son côté gauche, il a été tout proche d’obtenir un penalty avant de marquer un but dans le temps additionnel d’une belle frappe à l’entrée de la surface de réparation. Malgré un temps de jeu de seulement dix minutes lors de ce match contre Levante, Ansu Fati a symboliquement été élu homme du match par la Liga, qui sait qu’elle tient l’une des stars de demain en la personne de l’ailier barcelonais de 18 ans. Le Barça, qui s’est donné de l’air en championnat en remontant à la 6e place, doit maintenant en faire de même en Ligue des Champions. Après un revers 3-0 contre le Bayern Munich lors de la première journée, les coéquipiers d’Ansu Fati se déplacent au Benfica Lisbonne mercredi soir (21h).