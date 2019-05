Esp : Laurent Blanc ou Thierry Henry bientôt au Barça ?

Dans : Liga, Mercato, Foot Europeen.

Ernesto Valverde risque de payer très cher la lourde défaite du FC Barcelone en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool.

En effet, la presse espagnole affirme ce mardi que le départ du technicien espagnol est devenu inévitable, et qu'une annonce à ce sujet allait intervenir dans les prochains jours. Qui pour le remplacer ? Sans surprise, les rumeurs fusent. Et cela concerne les Français ! Sans club depuis trois ans, Laurent Blanc figurerait sur la short-list du Barça, à en croire les informations de Mundo Deportivo.

Néanmoins, la piste la plus chaude mènerait à Roberto Martinez, actuellement sélectionneur de la Belgique. Pour La Sexta, l’ancien coach d’Everton est le favori, et pourrait arriver avec dans ses bagages un certain… Thierry Henry, ancien adjoint de Martinez avec la Belgique, et qui a échoué pour sa première expérience dans la peau d’un n°1 à Monaco. Reste à voir quel sera le choix définitif de l’état-major barcelonais, qui n’a évidemment pas intérêt à se tromper dans ce dossier décisif.