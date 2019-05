Esp : La provocation XXL de Gareth Bale à Zidane et Madrid

Dans : Liga, Foot Europeen.

Mis à l'écart par Zinedine Zidane, qui ne veut plus entendre parler de lui, Gareth Bale reste droit dans ses bottes, l'international gallois étant stoïque face au déluge de critiques qui lui tombent dessus. Mais, Gareth Bale pourrait bien avoir décidé de se lancer dans un bras de fer colossal avec Zizou et les dirigeants du Real Madrid. En effet, après la défaite des Merengue face au Bétis Séville, dimanche après-midi, Bale se serait confié à des coéquipiers.

Et le message de celui qui avait été recruté pour 101ME en 2013 en provenance de Tottenham est totalement provocateur. « Il me reste trois ans de contrat. S'ils veulent que je parte, alors ils devront me payer 17ME par saison. Sinon, je resterai ici. Et si je dois jouer au golf, je le ferai », aurait lancé Gareth Bale. De quoi annoncer une sacrée bataille entre le clan Bale et Florentino Perez, qui va devoir trouver une solution face à ce coûteux souci. L'international gallois est lui déterminé à ne pas être traité avec dédain par le Real Madrid, quoi que les supporters pensent de lui.