Esp : Koundé à Chelsea, les dessous d'un transfert raté

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Durant tout l’été, Chelsea a courtisé Jules Koundé. Mais le défenseur français du FC Séville a finalement été bloqué par le club andalou…

Les négociations étaient extrêmement avancées entre Chelsea et le FC Séville pour le transfert de Jules Koundé. Tous les feux étaient au vert pour que l’international tricolore rejoigne Thomas Tuchel chez les Blues en Premier League, d’autant que Jules Koundé et Chelsea avaient rapidement trouvé un accord. Mais finalement, le transfert a capoté car Séville a subitement revu ses exigences à la hausse en réclamant 80 millions d’euros pour le défenseur formé aux Girondins de Bordeaux, après avoir initialement fixé la barre du transfert de Jules Koundé à 50 millions d’euros.

Chelsea trop radin selon le FC Séville

Dans une interview accordée au Diario de Sevilla, l’entraîneur andalou Julen Lopetegui a justifié le transfert avorté de Jules Koundé. Confirmant que le club avait jugé insuffisante les propositions de Chelsea. « Kounde au final est resté parce que le club a décidé que c'était la bonne chose à faire en fonction de l'évaluation des offres qu'ils ont pu avoir. Pour moi, en tant qu'entraîneur, le fait que Jules reste est positif. Avec l'évolution qu'il a eue au cours de ces deux années, c'est positif, sans aucun doute. Nous avons confiance qu'il continuera à grandir avec nous et, surtout, à être performant, ce qui est le plus important » a lancé l’entraîneur du FC Séville, ravi de conserver son meilleur défenseur pour une saison supplémentaire. Il faut dire que sous les ordres de Julen Lopetegui, Jules Koundé a pris une dimension énorme en défense centrale, où il est bien plus performant que sur le côté droit, là où il est utilisé par Didier Deschamps en Equipe de France. Reste maintenant à voir comment Jules Koundé, agacé par les agissements de sa direction, se remettra de ce transfert avorté en Premier League…