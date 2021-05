Esp : Koeman admet être en danger à Barcelone

Dans : Liga.

Le match nul concédé par le FC Barcelone face à Levante (3-3) a probablement marqué la fin des espoirs du club catalan de gagner le titre en Liga. Ronald Koeman admet que son avenir est incertain.

Les supporters du Barça vont de désillusion en désillusion cette saison, mais le 3-3 de mardi soir à Levante, alors que Lionel Messi et les siens menaient 2-0 est assez terrible. Ce résultat ouvre la porte à l’Atlético Madrid et au Real Madrid dans la course à la couronne espagnole, et la presse barcelonaise commence à sérieusement monter dans les tours au lendemain de cette contre-performance. Pour Ronald Koeman, la nuit a été courte, le technicien néerlandais étant conscient que du côté de Joan Laporta on prend tout cela, et à juste titre, très au sérieux. Nommé par Josep Maria Bartomeu au poste d’entraîneur du FC Barcelone, Koeman n’est pas le chouchou de Joan Laporta et le président élu en début d’année n’hésitera pas à le faire sauter s’il sent que l’ancien sélectionneur des Pays-Bas n’est pas le technicien qu’il faut.

Dans des propos relayés par l’agence Reuters, Ronald Koeman sait que sa situation est compliquée compte tenu des résultats du Barça. Et cela même si l’entraîneur néerlandais de 58 ans a encore un an de contrat avec le géant catalan. « Je comprends parfaitement que ma situation soit étudiée. C’est toujours le cas avec tous les entraîneurs », a reconnu Koeman. De quoi relancer les rumeurs sur son possiblement remplacement en fin de saison. Avec le possible départ de Zinedine Zidane du Real Madrid et l'éventuel limogeage de Ronald Koeman, le Real Madrid et le FC Barcelone risquent de connaître un été très chaud.