Esp : Karim Benzema, premier joueur français à 150 buts en Liga !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Auteur d'un but somptueux ce samedi contre Valladolid, même si le Real Madrid s'est finalement contenté d'un nul, Karim Benzema est entré un peu plus dans l'histoire des Merengue et du championnat d'Espagne. En effet, il s'agissait là du 150e but de l'attaquant français en Liga, depuis qu'il a rejoint le Real Madrid en provenance de l'Olympique Lyonnais il y a dix ans. Et Karim Benzema est le premier buteur tricolore à atteindre cette barre qui n'est pas symbolique. Toutes nationalités confondues, KB est encore devancé par des légendes telles que Puskas (156), Di Stefano (227) ou bien encore le recordman absolu, Lionel Messi (419) pour ne citer qu'eux.