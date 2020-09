Esp : Karim Benzema chouchou de Zidane, ça critique déjà

Dans : Liga.

Un seul match de Liga aura suffi à mettre la presse espagnole en alerte sur la puissance offensive du Real Madrid. Et Karim Benzema doit assumer le poids de l'attaque des Merengue.

A deux semaines de la fermeture du mercato estival, le Real Madrid a vu Gareth Bale partir samedi pour rejoindre Tottenham, et cela ne remplira pas les caisses de la Maison Blanche. Et dimanche, face à la Real Sociedad, Zinedine Zidane a constaté que sur le plan de l’attaque, son équipe avait pêché dans la finition. Pourtant, selon Marca, il n’est pas du tout envisagé par Florentino Perez d’acheter un numéro 9 d’ici le 5 octobre, le président du Real Madrid étant persuadé que Zizou finira par trouver une solution comme il l’avait fait la saison passée avec la réussite que l’on sait, au moins en Championnat. Pour le quotidien sportif espagnol, il est clair que Madrid va tout miser sur Karim Benzema, même si Marca rajoute insidieusement que KB9 n’a pas des statistiques à la hauteur de CR7.

« A Madrid ils pensent que recruter un 9 supplémentaire ne sera pas du goût de Zinedine Zidane, parce que dans le schéma du coach français, un seul n’existe et c'est Karim Benzema. Zizou a toujours joué avec un seul 9 et deux joueurs sur les ailes. Le 9 était toujours Benzema et le schéma était le même pendant les trois années où le Real Madrid a remporté la Ligue des champions. La différence est que Cristiano Ronaldo n'est plus là et que Madrid n'a aucun joueur dans son effectif qui est proche des 50 buts de Cristiano », lance le journaliste du quotidien madrilène. On peut compter sur Karim Benzema pour rapidement faire taire les critiques déjà naissantes alors que la saison de Liga a seulement débuté depuis 90 minutes pour le Real Madrid.