Esp : Huit joueurs virés, grande braderie au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid veut frapper fort en recrutant du lourd cet été mais pour y parvenir, Florentino Pérez devra absolument dégraisser son effectif.

Florentino Pérez a deux objectifs pour le prochain mercato du Real Madrid : Kylian Mbappé et Erling Haaland. Mais au-delà des stars du PSG et du Borussia Dortmund, c’est tout un effectif que le Real doit parvenir à rajeunir. En effet, le constat est clair après la défaite des Merengue face au FC Barcelone lors du Clasico ce week-end, plusieurs postes ne sont pas doublés et les joueurs vieillissants tels que Carvajal ou Marcelo ne font plus vraiment l’affaire. Le Real Madrid aura donc pour objectif de régénérer son effectif avec plusieurs recrues au mercato estival mais pour avoir les moyens de ses ambitions, Florentino Pérez devra se débarrasser de plusieurs joueurs afin de faire baisser la masse salariale du vestiaire madrilène. A en croire les informations du journal AS, huit joueurs ont été identifiés comme indésirables par la direction du Real Madrid.

Bale et Hazard poussés vers la sortie

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gareth Bale (@garethbale11)

La tête de gondole de cette liste d’indésirables se nomme Gareth Bale. En manque de temps de jeu sous les ordres de Carlo Ancelotti au Real Madrid, l’international gallois est activement poussé vers la sortie par Florentino Pérez, qui ne souhaite plus avoir à assumer un tel salaire pour un joueur aussi peu influent sur le terrain. Eden Hazard est l’autre grande star du Real Madrid que le probable futur champion d’Espagne souhaite pousser dehors. Recruté pour 120 millions d’euros en provenance de Chelsea, l’international belge n’est plus en odeur de sainteté au Real Madrid, où il est plus que jamais considéré comme un flop. Libres à la fin de la saison, Isco et Marcelo ne devraient pas être prolongés et feront (ou pas) le bonheur d’un autre club. Le Real Madrid veut également se séparer de Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Mariano Diaz et de Luka Jovic, qui n’a jamais l’affaire dans le rôle de la doublure de Karim Benzema. Reste maintenant à trouver des points de chute à tous ces joueurs, ce qui ne sera pas une mince affaire…