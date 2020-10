Esp : Eden Hazard lui fait perdre 90ME, le Real Madrid peut pleurer

Dans : Liga.

Blessé trop souvent depuis son arrivée au Real Madrid l’été dernier, Eden Hazard est en plein cauchemar. Le Belge passe plus de temps à l’infirmerie que sur les terrains.

Le 7 juin 2019, le Real frappait un grand coup sur le mercato. Le club merengue officialisait l’arrivée d’Eden Hazard en provenance de Chelsea pour un montant de 115 ME. Le Belge prenait le numéro 7, porté par un certain Cristiano Ronaldo avant lui, et entretenait l’espoir chez les supporters merengue de trouver enfin le successeur au Portugais. Mais très vite, le rêve des socios se transforme en cauchemar. L’international belge cumule les blessures, celles-ci le contraignant à rater … 31 matches sur la saison. L’ancien joueur de Chelsea passe même plus de temps en dehors que sur les terrains (22 matches réalisés) et ne marque qu’une seule fois.

Le début de l'exercice actuel n’est pas mieux. Le joueur formé au LOSC a raté les six premiers matches de championnat du Real. Alors qu’il brillait par sa régularité à Chelsea, Eden Hazard se fait de plus en plus rare sur les pelouses. De plus, ses quelques apparitions ne sont guère convaincantes. Une situation qui a fait considérablement baisser sa valeur marchande. Estimée à 150 ME l’été dernier, celle-ci est désormais évaluée à 60 ME selon le site spécialisé Transfermarkt. Le Real Madrid est très loin d’avoir rentabilisé le transfert de son élément belge et prie pour que les pépins physiques le laissent tranquille. Ce n’est pour l’instant pas le cas, il faudra attendre jusque fin octobre pour voir le Real évoluer avec son numéro 7.