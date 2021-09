Esp : Depay et Hazard, il dévoile les nouvelles stars de la Liga !

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Le départ de Lionel Messi a laissé un vide énorme à Barcelone, où Memphis Depay fait de son mieux pour faire oublier le sextuple Ballon d’Or.

Recruté par le Barça en provenance de l’Olympique Lyonnais pour zéro euro, l’international néerlandais est pour le moment le meilleur attaquant du FC Barcelone en ce début de saison. Décisif et impliqué, Memphis Depay s’est déjà mis une partie des Socios dans la poche. Et sa réussite ne surprend pas un certain Samuel Eto’o, ancien grand attaquant de Chelsea, de l’Inter Milan… et du Barça. « La chance que le Barça a eue, c'est qu'il a signé Memphis. Il a une expérience importante en club, il a montré qu'il pouvait mettre l'équipe sur son dos et je pense que ce sera lui le leader de l’attaque » a lancé Samuel Eto’o sur Catalunya Radio.

Depay et Hazard, stars de la Liga 2021-2022 ?

L’ancien buteur du Cameroun a profité de son passage sur les ondes de la radio espagnole pour évoquer le grand rival de Barcelone, à savoir le Real Madrid. Et pour Eto’o, cette saison pourrait être celle de la résurrection pour un certain Eden Hazard chez les Merengue. « Hazard va revenir à son meilleur niveau, ce sera son année » est convaincu Samuel Eto’o, pour qui le Real Madrid a les armes pour rivaliser avec le FC Barcelone, notamment si Eden Hazard parvient à faire une saison complète. Plombé par les blessures depuis sa signature au Real Madrid en provenance de Chelsea, l’international belge est revenu à un bon niveau et les matchs avec la Belgique ont confirmé cette tendance. Reste maintenant à voir s’il sera en mesure d’enchainer, ce que souhaite bien sûr l’entraîneur merengue Carlo Ancelotti. L’ancien coach d’Everton, qui a relancé Gareth Bale et qui peut compter sur un Karim Benzema toujours au top, aurait alors un trio offensif permettant de se battre avec l’Atlético et le Barça pour le titre.