Esp : Cristiano Ronaldo est officiellement le bug de 2018 au Real Madrid !

Dans : Liga, Foot Europeen, Serie A.

L’année 2018 se termine et forcément, l’heure est aux bilans pour les meilleurs buteurs européens.

Sur l’année civile, c’est Lionel Messi qui aura été plus fort que tout le monde, et notamment plus performant que Cristiano Ronaldo. Pourtant, le Portugais n’a pas démérité avec 48 buts inscrits sous les couleurs de la Selecçao, du Real Madrid et de la Juventus Turin. Surtout, un chiffre prouve que le club de la capitale espagnole a fait une énorme erreur en lâchant CR7 et en négligeant sa succession lors du mercato estival.

Avec 28 buts inscrits pour le Real Madrid en 2018, Cristiano Ronaldo est tout simplement le meilleur buteur de l’équipe espagnole sur l’année civile. Et cela alors qu’il n’y joue plus depuis six mois ! A peine croyable pour être vrai. De plus, le Portugais est passé proche de faire encore plus fort en étant également le meilleur buteur de la Juve sur l'année écoulée. Mais Paulo Dybala le devance d’une petite unité. Une preuve de plus que Cristiano Ronaldo est quasiment irremplaçable. Le Real Madrid, qui est en train de vivre sa saison la moins prolifique depuis 2006-2007, peut en témoigner.