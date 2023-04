Esp : Cette pépite brésilienne craque, il n'a pas demandé ça

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Recruté à seulement 16 ans par le Real Madrid, Endrick est devenu l'un des joueurs les plus suivis au monde. Forcément, la pression et l'attente autour du Brésilien sont énormes. Ce dernier s'est exprimé sur la situation compliquée qu'il traverse.

Personne n'est programmé pour devenir une star. Encore moins un jeune footballeur brésilien, qui devient une icône à seulement 16 sans, en n'ayant joué que quelques matchs professionnels. S'il ne rejoindra que le Real Madrid qu'en 2024, l'attaquant de Palmeiras a tout de même été recruté pour près de 70 millions d'euros, bonus compris. Une somme folle pour un joueur si jeune et avec aussi peu d'expérience. La pression sur les épaules d'Endrick est donc toute aussi importante. Alors qu'il a traversé une période de 14 matchs consécutifs sans marquer, l'international brésilien avec les moins de 17 ans (4 sélections) a été vivement critiqué. Après un but face à Agua Santa, Endrick s'est confié sans filtre pour le magazine GQ au Brésil sur la pression qu'il subit au quotidien.

Pour Endrick, la situation dépasse les limites

« Cela ne me dérange pas de ne pas marquer de buts, car je sais que les choses vont s'améliorer naturellement. Il faut juste que je garde mon esprit fort. Les critiques ne diminueront pas et je vais les supporter de plus en plus. Parfois, je me demande pourquoi tant de médias ont braqué les projecteurs sur moi. Je n'ai rien demandé de tel. Il y a des situations qui dépassent les bornes. Ah, c'est le nouveau Pelé. Personne ne sera Pelé, c'est le roi du football. Je ne peux rien faire, je ne peux pas demander aux gens de ne pas parler de ma vie. Il y aura toujours des gens pour m'attaquer » a déclaré le natif de Taguatinga qui fêtera ses 17 ans en juillet. Après Rodrygo et Vinicius Junior, le Real Madrid espère avoir trouvé une nouvelle pépite brésilienne. Il faut néanmoins du temps avant de s'adapter à sa nouvelle popularité ainsi qu'aux attentes placées en lui.