Esp ‍: Benzema, son plan s'écroule brutalement

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Karim Benzema tenait ce mardi son ultime discours au Real Madrid avant son départ pour l’Arabie Saoudite. Ce n'était pas prévu du tout comme ça.

Après de longues négociations, Karim Benzema a officiellement quitté le Real Madrid. Dimanche, le club merengue a annoncé aux alentours de midi le départ de l’international français, Ballon d’Or en 2023, pour qui la tendance quelques heures plus tôt était pourtant à une prolongation d’une saison supplémentaire dans la capitale espagnole. Le forcing de l’Arabie Saoudite a finalement été payant et le salaire de 200 millions d’euros par an offert à l’international français a convaincu ce dernier de mettre les voiles.

Benzema voulait terminer sa carrière au Real, mais...

Présent ce mardi devant les caméras du club mais également devant tous ses coéquipiers ainsi que Carlo Ancelotti ou encore Florentino Pérez, le « Nueve » a avoué que son plan de carrière initial était de terminer sa carrière au Real Madrid. Mais face à une telle offre, Karim Benzema a été contraint de revoir ses plans et c’est donc en Arabie Saoudite qu’il terminera sa carrière.

« J’ai signé au Real Madrid parce que je voulais prendre ma retraite ici, mais la vie t’offre d’autres opportunités. C’est une décision difficile prise avec ma famille. Je vais toujours être pour le Real Madrid. Le plus important pour moi, c’est tout ce que j’ai gagné et la façon dont j’ai profité de ces années comme un gosse. Comme je l’ai dit lors de ma présentation : "un, deux, trois, Hala Madrid !". Je veux aussi remercier Carlo Ancelotti, qui a eu confiance en moi dès le début. J’ai beaucoup appris avec toi. C’est un jour un peu triste parce que je vais quitter mon club » a avoué Karim Benzema avant de poursuivre.

Un dernier moment d'émotion pour Benzema à Madrid

« Je ne vais jamais oublier le Real Madrid. C’est impossible, c’est le meilleur club de l’histoire. Mais je pense que c’est le moment de partir et de vivre une autre histoire. Merci au Real Madrid. Je veux remercier le président. Quand je t’ai vu, je me suis dit "c’est l’homme qui a recruté Ronaldo et Zidane". C’est incroyable. Mais c’est le moment de partir et de connaître autre chose » a fait savoir Karim Benzema face à des coéquipiers émus de son départ. Le 6 juin 2023 restera comme une date forte, celle du dernier jour de KB9 à Madrid. Avant son départ inattendu vers l’Arabie Saoudite, où il terminera sa carrière.