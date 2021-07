Esp : Benzema et Mbappé à Mykonos, Madrid s'enflamme

Dans : Liga.

Lancée aux trousses de Kylian Mbappé lors de ce mercato, la presse espagnole annonce que l'attaquant français du PSG est en vacances au même endroit que Karim Benzema. Tout cela sur fond de mercato.

Le Real Madrid utilise Karim Benzema pour jouer le rôle d’ambassadeur de luxe afin de finaliser la venue de Kylian Mbappé. Voilà la théorie que plusieurs médias espagnols défendent depuis des semaines. Il est vrai que depuis que KB9 a fait son retour en équipe de France, les deux joueurs semblent très proches, au point même que d’autres joueurs tricolores auraient pris ombrage de cette proximité. Mais le parcours des Bleus lors de l’Euro ayant tourné court, Benzema et Mbappé sont repartis chacun de son côté. Mais en fin limier des réseaux sociaux, le quotidien sportif madrilène affirme que les deux joueurs seraient actuellement à Mykonos. A quelques heures d’intervalle, via les réseaux sociaux on a vu que le joueur français du PSG et celui du Real Madrid avaient été les clients du restaurant du célèbre chef turc Nusret Gökce, plus connu sous le nom de Salt Bae, Mbappé participant même à la cuisine.

De quoi relancer les supputations sur l’avenir commun de Kylian Mbappé et Karim Benzema au Real Madrid, ce que Mario de la Riva, journaliste d’AS, fait sans problème. Pour ce dernier, les deux stars françaises veulent ainsi faire passer un message. A savoir que même si le Paris Saint-Germain refuse de céder son attaquant dès ce mercato, Mbappé ne masque plus son désir de rejoindre Benzema à Madrid. Certains font cependant remarquer que le même restaurant de Mykonos a accueilli il y a quelques jours Erling Haaland, Pierre-Emerick Aubameyang et Riyad Mahrez. L'avenir du mercato se jouerait-il dans un restaurant grec autour d'un steak ?