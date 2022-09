Esp : Benzema annonce du lourd pour son retour

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

De retour de blessure après trois semaines d’absence, Karim Benzema revient avec le plein de détermination. L’attaquant du Real Madrid, qui a reçu son trophée de meilleur buteur de Liga pour la saison dernière, s’est imposé un gros travail pendant son indisponibilité.

Bonne nouvelle pour le Real Madrid. Victime d’une blessure musculaire contre le Celtic (victoire 0-3) en Ligue des Champions, Karim Benzema fait son retour trois semaines plus tard. Le Français a participé à son premier entraînement ce mercredi, avant de recevoir son trophée pour le titre de meilleur buteur de Liga la saison dernière (27 buts).

« Merci beaucoup. C'est un trophée important pour moi. Merci à mes coéquipiers. Sans eux je ne serais pas là. Merci aux supporters, au club et au président (Florentino Pérez), a réagi Karim Benzema devant la presse espagnole. Chaque année est différente, chaque année les adversaires veulent remporter la Liga, on verra ce qui se passera cette saison. Mais on est forts. » Déterminé, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a pas chômé pendant son indisponibilité.

L’international tricolore s’est imposé un gros travail physique qui, selon lui, devrait lui permettre de disputer le match de championnat contre Osasuna dimanche. « Je me sens très bien, a-t-il rassuré. J’ai envie de jouer dimanche. J'ai beaucoup travaillé physiquement. Aujourd'hui, c'était mon premier entraînement. Ces derniers jours, j'ai beaucoup couru et travaillé la force physique. A la maison, je me suis aussi entraîné. »

Benzema en veut plus

Avec cette deuxième préparation, Karim Benzema espère poursuivre sur sa lancée et réussir une saison encore plus impressionnante que la précédente. « Je suis très fier de mon travail. Je pense que cette année sera une année difficile, avec beaucoup d'enthousiasme, je veux toujours en faire plus. Je vais essayer d'en faire plus. Gagner la Liga, marquer beaucoup de buts et le plus important pour moi, m'amuser sur le terrain », a annoncé KB9, qui n’a pas besoin de citer la Coupe du monde parmi ses objectifs.