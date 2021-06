Esp : Barcelone perd 50ME à cause d'Ousmane Dembélé

Dans : Liga.

Le Barça espérait pouvoir remplir un peu ses caisses en cédant Ousmane Dembélé lors de ce mercato à Manchester United. Mais ce plan s'écroule d'un seul coup.

La blessure d’Ousmane Dembélé lors du match France-Hongrie a fait mal à l’attaquant tricolore, contraint d’abandonner ses coéquipiers. Depuis l’ancien rennais s’est fait opérer et le Barça a annoncé qu’il serait absent au moins 4 mois. Un terrible coup dur pour Ousmane Dembélé qui a régulièrement connu des pépins physiques. Du côté de Joan Laporta et des dirigeants barcelonais, on avait clairement décidé de mettre Ousmane Dembélé sur le marché des transferts, et un accord semblait imminent avec Manchester United, le club anglais ayant déjà tourné autour de l’international tricolore l’été dernier. Dans cette opération, le club espagnol espérait empocher 50 millions d’euros, une jolie somme pour un club qui a besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses, au moment même où Joan Laporta finalise les derniers détails de la prolongation de Lionel Messi.

Cependant, tout cela s’écroule si l’on en croit le quotidien sportif catalan Sport. Après la blessure d’Ousmane Dembélé, et son absence pour quatre mois, les responsables de Manchester United ont fait savoir à leurs homologues barcelonais qu’ils se retiraient définitivement du dossier, et qu’il n’y avait plus d’offre à 50 millions d’euros sur la table des négociations. « Au Barça, même les plus optimistes ne croient pas qu'une offre pour Dembélé puisse arriver lors de ce marché des transferts. Dans ces conditions, le club devra décider quoi faire, s'il faut prolonger son contrat ou le laisser partir en juin prochain. Ce ne sera pas une décision facile », explique le média barcelonais. En attendant, Ousmane Dembélé doit lui continuer à récupérer après son opération, mais à priori c'est bien au Barça qu'il sera lors de son retour à la compétition prévu désormais en novembre.