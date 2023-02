Esp : Ancelotti au Brésil, le Real est mort de rire

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Depuis l'élimination de la Seleçao en quart de finale de la Coupe du monde 2022, la confédération brésilienne recherche activement le successeur de Tite, libéré de son contrat. Alors qu'il était annoncé proche de reprendre le poste, Carlo Ancelotti a démenti les rumeurs concernant sa future destination.

Après la désillusion lors de la dernière Coupe du monde, le Brésil veut repartir du bon pied. Les Brésiliens n'ont plus remporté la célèbre compétition depuis plus de 20 ans. Une éternité pour ce pays de football qui enchaîne les déceptions à chaque tournoi mondial, malgré une belle équipe. Afin de redorer le blason de la sélection auriverde, le Brésil pense à Carlo Ancelotti. L'entraîneur de renom qui a travaillé avec les plus grandes stars du football depuis deux décennies est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde ainsi qu'un formidable meneur d'hommes. Néanmoins, le technicien italien est sur le banc du Real Madrid avec qui il vient de remporter la Liga et la Ligue des Champions la saison passée. Selon les informations d'ESPN Brésil, le Mister a pourtant donné son accord pour devenir le futur sélectionneur du Brésil à la fin de la saison. Une information démentie immédiatement par le principal intéressé.

Ancelotti se marre des rumeurs avec les Brésiliens

En conférence de presse, alors que le Real Madrid se prépare à recevoir Elche en Liga pour revenir dans la course avec le Barça, Carlo Ancelotti a plaisanté sur la rumeur d'un départ du club de la Maison Blanche pour reprendre l'équipe cinq fois championne du monde avec les joueurs brésiliens du Real Madrid. « Ils plaisantent à ce sujet. Ils en rient, mais nous n'en avons pas parlé. Nous sommes amis, ils rient. Ce sont des blagues. Mais la réalité est différente. J'ai un contrat jusqu'en 2024 » a confié Ancelotti qui semble être fréquemment chambré par Vinicius Junior, Eder Militao et Rodrygo, tous les trois internationaux brésiliens. L'entraineur italien est clair, il est concentré sur ses objectifs avec le Real Madrid et le Brésil peut aller regarder ailleurs.