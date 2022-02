Démission au Barça après la victoire de Nadal à l'Open d'Australie

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Après avoir provoqué un énorme tollé sur les réseaux sociaux au sujet de Rafael Nadal, grand supporter du Real Madrid, Alfons Godall a décidé de quitter son poste de vice-président de la Fondation Barça.

Le week-end dernier, Rafael Nadal a écrit une nouvelle page d’histoire en remportant l’Open d’Australie et surtout en devenant le premier tennisman à remporter 21 titres de Grand Chelem. Un succès qui n’a pas été au goût de tout le monde à Barcelone. Et Alfons Godall en a fait les frais… Après s’en être pris à Nadal, l’ancien vice-président de la Fondation Barça a dû faire face à une vague de critiques qui l’ont poussé à poser sa démission. En même temps, le Catalan n’y avait pas été de main morte… « Rafael Noël (= Nadal en catalan) me répugne depuis le premier jour. Je le mets dans le même sac que la Roja, le Real Madrid, Fernando Alonso et tout ce qui représente l'Etat ennemi », avait écrit le dirigeant du Barça. Face à la polémique engendrée par sa sortie médiatique, Godall a donc quitté l’association caritative. « Le tweet où j'exprime mon opinion sur une célébrité et son profil peut porter atteinte à la Fondation Barça, de par les pressions exercées par certaines entreprises et certains médias. Je ne veux ni coûter un centime au Barça, ni renoncer à ma liberté d'expression. Par conséquent, je renonce à ma charge. Merci ! », a lancé l’indépendantiste catalan sur Twitter.

La piulada amb la meva opinió sobre un personatge famós i el seu perfil pot perjudicar la @FundacioFCB per la pressió d’algunes empreses i mitjans.

No vull costar ni un cèntim al @FCBarcelona_cat ni renunciar a la llibertat d’expressió.

En consqüència, renuncio al càrrec.

Merci!! — Alfons Godall II*II 🇦🇩🇷🇺 (@alfons_godall) February 2, 2022

Un chapitre refermé ensuite par Joan Laporta en personne. « Il a considéré que, comme il y a eu des plaintes de la part de patrons d'entreprises, d'investisseurs et de sponsors de la Fondation après un tweet qu'il a écrit, il ne voulait pas porter préjudice à la Fondation et il a donc décidé de renoncer volontairement à son poste », a détaillé le président du FCB lors de la conférence de presse de présentation de Pierre-Emerick Aubameyang, la dernière recrue du Barça. S’il a tenté de rattraper le coup en disant que Nadal était un « grand personnage » malgré son amour pour le Real Madrid, Laporta n’a pas pu éviter la fuite d’une compagnie d'assurances espagnole, qui a choisi Nadal plutôt que la Fondation Barça… Ce qui peut se comprendre en l’état actuel des choses, vu que le tennisman espagnol est au sommet de son art alors que le Barça vit une crise sans précédent ou presque.