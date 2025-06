Déjà 16 ME, le Barça active un nouveau levier

Toujours sous la menace du fair-play financier de la Liga, le FC Barcelone fait preuve de créativité pour entrer dans les clous. Cette fois, le club catalan se sert de bonus négociés sur les ventes de certains joueurs.

Javier Tebas ne lâche pas le FC Barcelone. Intransigeant, le président de la Liga refuse de voir le champion d’Espagne contourner les règles de son fair-play financier. Les Blaugrana ont tout intérêt à trouver des solutions. D’autant que l’effectif d’Hansi Flick a déjà accueilli le gardien Joan Garcia, en attendant la possible signature de l’ailier Nico Williams. Alors comment le Barça compte-t-il s’en sortir ? Il est clair que la direction tentera de pousser des indésirables vers la sortie.

🚨🇲🇨 Understand AS Monaco are planning for Ansu Fati’s medical this week.



Monaco and Barcelona are completing all details of the agreement on loan with buy option clause.



Here we go, still expected soon. ✅ pic.twitter.com/qx5XTthT3C