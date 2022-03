Coup de théâtre à Madrid, une légende virée ?

Grand milieu de terrain du Real Madrid avec qui il a gagné quatre ligues des champions, le Croate Luka Modric se sent bien dans la capitale espagnole. Mais le ballon d'or 2018, bien parti pour prolonger son aventure à Madrid, pourrait devoir faire ses bagages plus vite que prévu.

Si le Real Madrid aime beaucoup ses grands joueurs, il sait aussi être impitoyable même avec les meilleurs d'entre eux. Luka Modric risque d'en faire l'expérience rapidement. Arrivé chez les Merengues en 2012, le talentueux croate a marqué de son empreinte l'histoire du club avec ses qualités techniques et son palmarès. Vainqueur des quatre ligues des champions du club dans la décennie, il a été récompensé par un ballon d'or en 2018 pour l'ensemble de son œuvre. Le joueur de 36 ans reste encore aujourd'hui un titulaire solide offrant passes décisives et beaux gestes très régulièrement.

Ainsi malgré son âge, la prolongation de son contrat avec le Real est en bonne voie. Du moins cela l'était. Car, si son impact dans le jeu madrilène reste fort, son âge ne permet pas de voir en lui l'avenir du club. Une réalité qui est devenue plus évidente encore après le huitième de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes. La domination du PSG sur le Real Madrid avait été incontestable tandis que les failles collectives et individuelles des Merengues était criantes ce soir-là.

🗓️ On this day in 2006, @lukamodric10 made his national team debut vs Argentina. 🇭🇷



Now he holds the record of the most-capped player (146) in the history of Croatia. 🌟 pic.twitter.com/2Gd6V7CoY7