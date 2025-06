Camavinga et Tchouaméni, le Real protège ses futures stars

Confronté au possible départ libre de Thomas Partey, Arsenal espérait le remplacer par Eduardo Camavinga ou par Aurélien Tchouaméni. Mais le Real Madrid ferme la porte aux départs de ses milieux français, toujours considérés comme les futurs piliers de la Maison Blanche.

Tombeur du Real Madrid en quarts de finale de la Ligue des Champions, Arsenal se verrait bien piocher dans l’effectif madrilène. Les Gunners se tiennent à l’affût en cas d’ouverture pour l’attaquant brésilien Rodrygo. Et pour compenser le possible départ de Thomas Partey, en désaccord avec ses dirigeants alors que son contrat expire cet été, le club londonien pense à Aurélien Tchouaméni et surtout à Eduardo Camavinga, révèle le média Defensa Central.

