Benzema volé du Ballon d'Or, Courtois aurait le seum

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Karim Benzema est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière en marquant dès son premier match contre Francfort.

Buteur lors de la victoire 2-0 du Real Madrid en Supercoupe d’Europe face à Francfort mercredi soir, Karim Benzema est déterminé à réaliser une nouvelle saison d’anthologie sous les couleurs du Real Madrid. L’international tricolore est dans une forme olympique et s’impose naturellement comme le favori absolu dans la course au prochain Ballon d’Or, qui sera décerné courant septembre. Après la victoire de son équipe contre Francfort ce mercredi, Carlo Ancelotti n’a pas éludé les questions sur Karim Benzema et le Ballon d’Or. Aux yeux du coach madrilène, il ne fait plus aucun doute que l’ex-attaquant de l’Olympique Lyonnais remportera cette récompense ultime. « C'est très important, c’est un leader. Si nous en sommes là, c'est en grande partie grâce à lui, qui a marqué de nombreux buts. Il a terminé la saison en marquant... Et maintenant pour le Ballon d'Or, pour moi, personne n'en doute » a confié Carlo Ancelotti, lequel ne doute pas une seconde que son attaquant sera sacré Ballon d’Or.

Benzema, un Ballon d'Or qui fait l'unanimité à Madrid

Cela semble également évident pour Thibaut Courtois, qui estime que si un autre joueur que Karim Benzema venait à gagner le Ballon d’Or en septembre 2022, il s’agirait d’un immense scandale. « Je suis sûr qu'il va remporter le trophée. Si ce n'est pas lui qui le gagne, c'est qu'il y a une erreur dans les votes. À part Karim, je ne vois pas qui a joué une année comme ça. Je ne vois pas qui d'autre peut le gagner. C’est un mec qui travaille toujours très fort. Le foot, ce n'est pas que technique, c’est physique et lui bosse chaque jour pour être le meilleur » a argumenté Thibaut Courtois, encore une fois très bon face à Francfort mercredi soir, à l’instar de Karim Benzema. Reste maintenant à voir si la logique sera respectée dans les semaines à venir avec la consécration pour l’attaquant du Real Madrid, lequel ne semble tout de même pas avoir de concurrents à sa hauteur pour ce Ballon d’Or 2022.