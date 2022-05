Benzema « tué » par Marca, l’explication enfin révélée

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En difficulté pour ses débuts au Real Madrid, Karim Benzema n’avait pas été épargné par la presse madrilène. Le quotidien Marca avait même été jusqu’à titrer « Benzema est mort » après une mauvaise prestation. Un traitement lié au patron du média.

Encensé par tous les supporters et observateurs du Real Madrid, Karim Benzema fait l’unanimité dans la capitale espagnole. Personne n’oserait critiquer celui qui porte presque à lui seul la Maison Blanche cette saison, notamment en Ligue des Champions. On est donc loin du traitement infligé à ses débuts chez les Merengue. En 2010 par exemple, l’ancien entraîneur José Mourinho n’était pas tendre avec le Français.

Quand Mourinho rabaissait Benzema

« Si tu n’as pas de chien pour aller chasser mais que tu as un chat, alors tu prends le chat, non ? Parce que tu ne peux pas y aller seul. Nous avons un seul attaquant et c'est Benzema », osait le Portugais en conférence de presse, cette même année où Marca dérapait en Une de son journal : « Benzema est mort ». Mais pourquoi une telle agressivité envers un jeune attaquant arrivé l’année précédente ? Sur le plateau de la chaîne L’Equipe, le journaliste du quotidien Pablo Polo Santiais s’est expliqué. « Premièrement, on avait un patron à Marca qui était agressif, et qui n'est plus avec nous, et qui n'aimait pas du tout Karim, il faut être honnête », a-t-il avoué.

Hola @marca ya decía hace un tiempo que Benzema estaba muerto. pic.twitter.com/6gcjvpDGwB — Radio Barça  (@RadioFCB) August 27, 2017

« Il était toujours dans le rôle de Mourinho qui, à ce moment-là, doutait toujours de Karim. L'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, cherchait un attaquant pour le Real Madrid. Il y avait Emmanuel Adebayor. Tous ces éléments ne jouaient pas en faveur de Karim Benzema. A mon avis, c'est vrai que cette Une de Marca n'était pas juste. C'est vrai que ce n'était pas le Karim Benzema de ces dernières années. Mais après on a fait de très bonnes Unes pour Karim Benzema pour souligner ses performances », a nuancé le journaliste, pas très fier du traitement infligé à l’actuel meilleur joueur du Real Madrid.