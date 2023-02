Benzema sur le banc, le Real devra s’y faire

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Blessé à plusieurs reprises cette saison, Karim Benzema va se montrer plus prudent. L’attaquant du Real Madrid, en accord avec son entraîneur Carlo Ancelotti, accepte l’idée de réduire son temps de jeu pour rester disponible et à 100% lors des rendez-vous les plus importants en fin de saison.

Etincelant la saison dernière, Karim Benzema collectionne les récompenses individuelles et collectives. Mais le Français en paye aussi les conséquences depuis quelques mois. L’attaquant du Real Madrid a dû passer par l’infirmerie à plusieurs reprises et a notamment raté la Coupe du monde 2022 avec les Bleus. De quoi provoquer un déclic chez le Merengue. Selon le média Relevo, Karim Benzema commence à comprendre qu’il devra doser ses efforts s’il souhaite rester disponible et à 100% pour les rendez-vous les plus importants en fin de saison.

Une gestion différente pour Benzema

C’est aussi l’avis de l’entraîneur Carlo Ancelotti qui tient à trouver le bon équilibre pour son capitaine. Les deux hommes s’étaient entendus pour une sortie du onze de départ contre la Real Sociedad (0-0) le 29 janvier dernier, l’avant-centre ayant disputé une série de matchs jugée dangereuse pour son physique. Seulement voilà, l’ex-international tricolore aurait rassuré son coach sur son état avant la rencontre. Karim Benzema avait donc disputé l’intégralité de la partie, avant de débuter la suivante face au FC Valence (2-0).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Résultat, le cadre madrilène avait dû quitter le terrain sur blessure après une heure de jeu. Rien de grave pour KB9 qui avait tout de même reçu un avertissement pour la suite de sa saison. Il n’est plus question pour lui de jouer tous les matchs dans leur intégralité. Surtout lorsque le Real Madrid a déjà tué le suspense, comme lors de la finale du Mondial des clubs contre Al-Hilal (5-3) samedi, un rendez-vous dont Karim Benzema n’a pas disputé la dernière demi-heure. Pour soulager l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, Carlo Ancelotti devrait s’appuyer sur le polyvalent Rodrygo.