Benzema sera bien là contre le PSG, Madrid respire

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la sortie sur blessure de Karim Benzema en Liga, le Real Madrid a reçu de bonnes nouvelles au sujet de l'attaquant français.

On a sué à grosses gouttes du côté de Florentino Perez et Carlo Ancelotti lorsque dimanche Karim Benzema a été contraint de quitter ses coéquipiers madrilènes à l’heure de jeu contre Elche en se tenant la cuisse gauche. Il est vrai que le Real Madrid a besoin de son buteur français au moment où les Merengue doivent accélérer le rythme dans la perspective du match aller de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain dans trois semaines au Parc des Princes. Même s’il faudra encore attendre un peu avant d’avoir un diagnostic définitif, KB9 a passé 4 heures ce lundi dans les installations médicales de la Casa Blanca afin de commencer à travailler sur un protocole de reprise. Et AS annonce que selon le staff du Real Madrid, Karim Benzema souffre d’une contracture à l’ischio-jambier gauche, et que les examens n’ont pas révélé d’hématome, ce qui est plutôt bon signe. Le média proche des Merengue précise que cette douleur apparue en plein match a été provoquée par de la fatigue, l’ancien Lyonnais ne s’étant pas ménagé en enchaînant les rencontres depuis des mois que ce soit avec son club ou avec l’équipe de France.

Benzema sera au rendez-vous du PSG

📝 Benzema fue examinado por el doctor y uno de los fisios del conjunto blanco: sufre una contractura muscular en el isquio izquierdo

💪 Carvajal ya ha dado negativo en una PCR.



✍️ @ASAgustinmartinhttps://t.co/kaXuev80X7 — Diario AS (@diarioas) January 24, 2022

Tout cela devra être confirmé mardi par une IRM que Karim Benzema passera dans une clinique madrilène, mais à priori Carlo Ancelotti n’a aucun doute concernant la participation de son attaquant vedette au match de Coupe du Roi le 3 février contre Bilbao, et donc encore moins pour le choc face au PSG en Ligue des champions. Une superbe nouvelle pour le coach italien bien conscient que sans l'attaquant français son équipe a une puissance de feu moindre, même si contre Elche le Real Madrid a remonté un handicap de deux buts sans KB9. Le Paris Saint-Germain sait à quoi s'en tenir.