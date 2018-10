Benzema fait le show sur scène avec Booba à Paris !

Dans : Liga.

Karim Benzema est un footballeur qui ne laisse personne indifférent, mais à qui les soucis judiciaires ont coûté sa place en équipe de France, Booba est lui un artiste qui vient récemment d'être condamné, suite à une baston restée mémorable à Orly, mais dont la popularité est toujours forte. Les deux, amis de longue date, avaient donc des points communs, et ils en ont désormais un de plus.

Samedi soir, le rappeur se produisait sur la scène de la U-Arena à Nantes devant 35.000 spectateurs en feu et il a fait une grosse surprise à son public en accueillant sur scène Karim Benzema, venu spécialement de Madrid pour assister au show de celui qui est un vrai pote et qu'il a toujours soutenu, même lorsque Booba est allé passer quelques nuits en prison cet été. On ne sait pas si KB9 envisage une reconversion dans la musique, mais il a reçu samedi soir une formidable ovation qui en dit long sur sa popularité auprès des fans du rappeurs. C'est déjà ça.