Benzema fait deux sales coup au Real, Fred Hermel l'a mauvaise

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema a officialisé son départ du Real Madrid ces dernières heures. Le Ballon d'Or va signer un contrat de deux saisons avec le club saoudien d'Al-Ittihad.

Le Real Madrid va devoir faire le deuil du départ de Karim Benzema. L'attaquant français a décidé de quitter le club merengue pour rejoindre l'Arabie saoudite et Al-Ittihad. Au club depuis 2009, Benzema va forcément laisser un vide. Si son départ était dans les tuyaux depuis quelques jours, l'annonce a été brutale. Surtout qu'un flou régnait autour de la véracité des informations l'envoyant en Arabie saoudite. Ce dimanche au Santiago-Bernabéu pour son dernier match au Real Madrid contre Bilbao, les fans n'ont pas vraiment pu préparer des choses pour célébrer son départ et sa fabuleuse carrière à Madrid. Pour Frédéric Hermel, cela peut se comprendre facilement.

Benzema, les fans sont victimes

Sur l'antenne d'RMC, le journaliste a en effet donné son avis sur les conditions du départ du Ballon d'Or français. « Les gens n'étaient pas préparés. En plus quelques heures avant, il recevait un prix et disait que la réalité n'était pas internet. Il balayait tout d'un revers de main. Pas mal de gens étaient persuadés qu'il partirait mais dans un an. (...) Ou Karim a hésité, ou bien il n'a pas dit la vérité... ou les deux. (...) J'espère qu'on l'entendra, le peuple madridiste a besoin des mots de Benzema. Les gens ne s'y attendaient pas d'où cet adieu. Benzema, je ne vais pas dire qu'il a manqué sa sortie mais vu ce qu'il est, cela aurait mérité plus de préparation pour une plus belle sortie. Il aurait dû attendre encore un an. Là, tout le monde sait que le Real Madrid veut un 9 donc les prix vont monter », a notamment indiqué Frédéric Hermel, qui espère que Karim Benzema mettra prochainement les choses au clair pour mettre tout le monde d'accord au Real Madrid parmi ses fans. Cela pourrait bientôt se faire, KB9 ayant déjà promis de parler après ce qu'il s'est passé pour lui au Qatar lors de la dernière Coupe du monde.