Benzema et Lewandowski font honte à la Liga

A la lutte pour le titre de meilleur buteur de Liga, Karim Benzema et Robert Lewandowski n’affolent pas vraiment les compteurs. Leurs statistiques n’impressionnent pas les observateurs. Et pour cause, les attaquants du Real Madrid et du FC Barcelone souffrent de la comparaison avec leurs prédécesseurs.

La Liga ne traverse pas sa meilleure période. Pour la quatrième saison consécutive, la ligue espagnole possède la pire moyenne de buts par match (2,44) parmi les cinq principaux championnats européens. Elle arrive derrière la Bundesliga (3,16), la Ligue 1 (2,80), la Premier League (2,79) et la Serie A (2,49). Une tendance symbolisée par son classement des buteurs qui s’annonçait prometteur l’été dernier. A ce moment, la lutte à distance entre le capitaine du Real Madrid Karim Benzema et la recrue du FC Barcelone Robert Lewandowski faisaient saliver tous les amateurs de Liga.

Lewandowski avait pourtant bien commencé

D’autant que le Polonais avait commencé fort avec 13 buts en 14 matchs. L’ancien joueur du Bayern Munich semblait parti sur des bases similaires à celles qu’il affichait en Allemagne. Du moins jusqu’à l’après-Mondial 2022. Depuis son retour, Robert Lewandowski n’a inscrit que 5 buts, d’où son total relativement faible à 18 réalisations en championnat. Si le Blaugrana occupe la tête du classement des buteurs en Espagne, c’est notamment parce que son principal concurrent Karim Benzema vit une saison difficile.

🗣 Karim Benzema à Ancelotti après son remplacement : "Je vais bien ! Je vais bien !"



Benzema n'était pas content de sortir. @MovistarFutbol pic.twitter.com/09NpzasXtR — LosMadridistas (@LosMadridistas_) April 19, 2023

Ses blessures à répétition l’ont obligé à déclarer forfait à de nombreuses reprises. Et son entraîneur Carlo Ancelotti prend maintenant soin de le ménager. Le voilà donc à 14 unités à 7 journées de la fin. Autant dire que la Liga a été habituée à beaucoup mieux. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo voire Luis Suarez avaient mis la barre haut ces dernières années. A noter que l’ex-Merengue Ruud van Nistelrooy est le dernier « pichichi » (meilleur buteur de Liga) n’ayant pas dépassé les 30 buts, c’était en 2006-2007, soit il y a 15 ans ! C’est dire la petite forme des deux stars du championnat.