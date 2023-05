Benzema a un moyen de pression sur le Real Madrid

Dans : Liga.

Bientôt en fin de contrat, Karim Benzema devrait bien prolonger au Real Madrid. L’attaquant français va sûrement se réengager pour une saison supplémentaire. Mais selon la presse espagnole, ce n’est pas seulement un choix sportif du président Florentino Pérez, presque contraint de récompenser son capitaine.

Le Real Madrid n’a encore rien officialisé. Mais sauf revirement de situation, Karim Benzema fera toujours partie de son effectif la saison prochaine. Le contrat de l’attaquant expire en juin et l’autorise à discuter avec les clubs de son choix depuis janvier dernier. Sauf qu’il n’a jamais été question d’un départ libre pour le Français. Ce qui explique sans doute pourquoi les prétendants ne se bousculent pas sur le marché des transferts. Il serait inutile de toquer à la porte de Karim Benzema qui devrait prolonger pour une saison supplémentaire.

Une récompense méritée pour ses performances… de la saison dernière ! En effet, le média espagnol El Desmarque affirme que la prolongation de KB9 ne sera pas seulement un choix sportif. Il existerait au Real Madrid une sorte de clause non officielle selon laquelle un Madrilène qui remporte le Ballon d’Or obtient automatiquement une prolongation de son contrat. Le président Florentino Pérez a donc respecté la tradition et ne s’est pas opposé au réengagement de son capitaine.

Benzema ne porte plus le Real

La direction avait pourtant de quoi s’interroger. Etincelant la saison dernière, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a plus du tout le même rendement. Celui qui a pris sa retraite internationale a multiplié les pépins physiques et ne s’est pas montré aussi décisif pour son équipe. Pour de nombreux observateurs, sa baisse de régime explique en partie les échecs du Real Madrid en Liga et en Ligue des Champions cette saison. D’où la volonté du club de recruter un nouvel attaquant cet été pour le concurrencer. Avant de lui trouver un successeur en 2024.