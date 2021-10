Barcelone sans Lionel Messi, le Camp Nou à moitié vide !

Dans : Liga.

Le FC Barcelone s'est imposé dimanche dans son stade, mais pour les dirigeants du Barça la désaffection des supporters commence à devenir un vrai problème.

Grâce à sa victoire 3-1 dimanche soir face à Valence au Camp Nou, le FC Barcelone et Ronald Koeman se sont donnés un peu d’air, puisque le Barça est remonté à la 7e place du classement de Liga. Si le calme revient au moins provisoirement du côté du club catalan, dans le bureau de Juan Laporta on commence quand même à se faire quelques soucis concernant les affluences. Car dans son plan financier de reconquête, le patron barcelonais table sur des tribunes pleines, et c’est peu dire que dimanche soir Memphis Depay et ses coéquipiers n’ont pas joué devant un Camp Nou plein. Loin de là même. En effet, l’énorme stade du Barça était à moitié vide, et même si 47.317 spectateurs étaient présents, ce qui ferait le bonheur de bien des clubs en Europe, le sujet devient très sensible. Même le quotidien sportif Sport, proche de la direction des Blaugranas, admet que la réalité devient impitoyable.

Même si du côté du FC Barcelone on ne veut pas croire que cette désaffection du public au Camp Nou est un effet direct du départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, le constat est là. Car face à Valence, le Camp Nou était pour la première fois ouvert à 100% de sa capacité, les mesures sanitaires ayant été levées en Liga. Il fallait remonter au 7 mars 2020, et une victoire 1-0 face à la Real Sociedad pour trouver la trace d’un match avec toutes les places du Camp Nou mises en vente, le Covid ayant ensuite changé radicalement la donne. Ce soir-là, Lionel Messi avait donné la victoire au Barça devant…78.000 spectateurs.