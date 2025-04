Le FC Barcelone porte plainte contre le calendrier

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

En marge du match contre le Celta Vigo, ce samedi, le FC Barcelone annonce son intention de déposer une plainte suite au calendrier démentiel imposé à ses joueurs.

« Le FC Barcelone a déjà exprimé cette saison son désaccord avec les critères établis par la Ligue espagnole de football et la Fédération espagnole de football concernant les dates et les heures de coup d'envoi des matchs de l'équipe première. Nous considérons, comme l'a exprimé vendredi notre entraîneur, auquel nous apportons notre soutien total et avec qui nous partageons pleinement son avis, que les instances dirigeantes du football espagnol devraient se montrer plus compréhensives envers des équipes comme la nôtre, qui participent aux trois compétitions en fin de saison. Ce problème n'est pas nouveau et, sans négliger la difficulté d'organiser un calendrier aussi chargé, le FC Barcelone continuera de défendre ses intérêts auprès des instances nationales et internationales afin que le calendrier sportif soit plus cohérent. À cet effet, le FC Barcelone déposera une plainte formelle auprès des instances de régulation du football afin d'éviter toute situation susceptible de porter préjudice aux véritables stars du football, les joueurs », annonce le FC Barcelone dans un communiqué.