Barcelone : Kun Agüero va bien, des nouvelles rassurantes

Remplacé après un léger malaise par Coutinho samedi lors de Barça-Alaves, Kun Agüero a subi des examens cardiaques. Ce dimanche, les nouvelles rassurantes.

Rien ne va du côté du FC Barcelone où quelques jours après le limogeage de Ronald Koeman, les supporters espéraient que la réception d’Alaves allait permettre au club catalan allait enfin se relancer. Non seulement ils ont déchanté, puisque le Barça n’a pas réussi à s’imposer (1-1), mais ils ont en plus vu Sergio Agüero quitter rapidement ses coéquipiers après un léger malaise, l’attaquant s’allongeant au sol en se touchant la poitrine, ce qui n’est jamais bon signe. Après l’intervention du staff médical, le joueur argentin s’est relevé et a cédé sa place à Philippe Coutinho, mais Kun Agüero a ensuite pris place dans une ambulance direction un hôpital afin de subir rapidement des tests cardiaques. Le FC Barcelone a communiqué sur ce sujet : « Kun Agüero souffre gêne thoracique et a été transféré à l'hôpital pour des examens cardiaques. »

Gerard Piqué souffre d'une surcharge musculaire au soléaire de la jambe droite. De nouveaux examens seront réalisés pour connaître l'exactitude de la blessure.

Kun Agüero a souffert d'une douleur thoracique et a passé des examens cardiologiques à l'hôpital pic.twitter.com/V7l3FDWwrr — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 30, 2021

Ce dimanche, si le Barça n’a pas encore donné des nouvelles fraîches de Sergio Agüero, la Cadena Cope, présente à la sortie de l’hôpital où séjourne l’attaquant argentin, a croisé la mère, le frère et la fiancée de l'ancien joueur de City, lesquels venaient de rendre visite au buteur du FC Barcelone. Et ces derniers auraient rassuré tout le monde d’un pouce levé quand ils ont été interrogés sur la santé d'Agüero. Les socios attendront cependant un communiqué du club dirigé par Joan Laporta afin d'être totalement rassurés, le Barça n'ayant pas besoin de cela actuellement.