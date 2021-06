Barcelone : Griezmann déprimé, Messi n’y était pour rien

Dans : Liga.

Buteur contre le Pays de Galles, Antoine Griezmann a remis ça face à la Bulgarie et s’avance vers l’Euro 2021 avec une confiance au beau fixe.

Sa forme resplendissante sous le maillot de l’Equipe de France tranche avec ses mois compliqués au FC Barcelone. Au côté de Lionel Messi, le natif de Mâcon a vécu des moments délicats. Dans les colonnes du journal L’Equipe, Antoine Griezmann a évoqué sans langue de bois sa période difficile à Barcelone, où il a mieux terminé la saison en s’imposant comme un titulaire indiscutable aux yeux de Ronald Koeman, sans pour autant parvenir à être l’homme fort du Barça. Conscient de ses difficultés à un moment précis de son aventure barcelonaise, Antoine Griezmann refuse cependant d’accuser Lionel Messi, bien que les deux hommes aient été opposés à de nombreuses reprises par la presse catalane.

« Malheureux à Barcelone ? Oui, ça m’est arrivé de l’être. Quand on perd le Championnat, par exemple, ça me rend triste. En début de saison aussi, parce que je ne jouais pas, que je ne me sentais pas important. Moi qui suis habitué à tout jouer, les gros matches, je me retrouve sur le banc contre le Real Madrid (1-3, le 24 octobre). Ça fait chier de voir les coéquipiers s'échauffer sur la pelouse pendant que tu es à côté. Mais ce sont les choix du coach et il faut les accepter et tout mettre en oeuvre pour le faire changer d'avis » a indiqué Antoine Griezmann avant d’embrayer sur ses relations avec Lionel Messi, « bonnes » selon la star de l’Equipe de France.

« On s'entend bien. On s'écrit parfois des messages, on communique beaucoup à l'entraînement. Sur le terrain, c'est un joueur avec lequel il est évidemment super facile de jouer. Vous lui envoyez un melon, il le transforme en caviar. On n'a pas cette pression de rater la passe avec lui. Dans le jeu, cela va de mieux en mieux. Cette année, ce fut un peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de blessures et qu'on a joué dans un système dans lequel tout le monde n'était pas forcément à son meilleur poste. Mais on va repartir sur une nouvelle saison, avec des recrues, cela va aller tout seul » est convaincu Antoine Griezmann, refusant de donner du poids aux rumeurs sur ses prétendus relations difficiles avec Lionel Messi.