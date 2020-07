Barça : Un pacte ou l'implosion, Messi a fait son choix

Dans : Liga.

Dauphin du Real Madrid cette saison, le FC Barcelone a néanmoins achevé la saison 2019-2020 de Liga sur une bonne note avec une nette victoire sur Alavès (5-0).

L’objectif des partenaires de Lionel Messi est désormais de faire bonne figure en Ligue des Champions, où la qualification pour le Final 8 est loin d’être assurée. En effet, Barcelone doit encore jouer un match retour contre Naples, après un nul (1-1) à l’aller en Italie. En milieu de semaine dernière, Lionel Messi avait tiré la sonnette d’alarme en expliquant notamment que le Barça avait peu de chances d’éliminer l’équipe napolitaine si elle n’élevait pas son niveau de jeu. Très critique envers ses propres coéquipiers, l’international argentin n’en reste pas moins motivé à l’idée de remettre Barcelone sur le toit de l’Europe dès le mois d’août.

Et pour preuve, le Mundo Deportivo indique ce lundi matin que le n°10 des Blaugrana et son entraîneur Quique Setien se sont expliqués afin de discuter de leurs désaccords. L’idée des deux hommes est clairement de travailler main dans la main pour le bien du FC Barcelone, avant de certainement se dire au revoir à l’issue de la saison sportive. « Il est vrai que nous avons eu une profonde réflexion sur la situation » a d’ailleurs confirmé l’ancien coach du Bétis Séville devant les médias, avant de poursuivre. « Nous sommes tous enthousiasmés par la Ligue des champions. C’est vrai que nous avons parlé et cela nous a bien servi, car certaines choses ont été nettoyées. C’est quelque chose qui a été conforté avec ce match (contre Alaves) et avec ce résultat. Et cela nous permettra d’affronter l’avenir avec plus de confiance et dans un état d’esprit différent ». Espérons pour le Barça que cela suffise afin de briller en Ligue des Champions.