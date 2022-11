Barça : Piqué prépare un retour fracassant à Barcelone

Dans : Liga.

Par Alexis Rose

Fraîchement retraité des terrains, Gerard Piqué a désormais plein d’autres ambitions, dont celle de devenir un jour le président du FC Barcelone.

Ce n’est un secret pour personne, mais Gerard Piqué rêve de revenir un jour par la grande porte au sein du FC Barcelone. Plus en tant que joueur sachant qu’il a décidé de prendre sa retraite avant la trêve de la Coupe du Monde, mais en tant que président, si les socios lui donnent cette chance un jour. Une volonté que Piqué ne cache pas, mais pas dans un avenir proche. « À un moment donné, je suis sûr que j’aurai envie de devenir le président du Barça. Je n’ai pas ça en tête en ce moment. Je veux faire d’autres choses. Avoir la liberté de ne pas m’entraîner tous les jours ou de ne pas jouer le week-end me permettra de me concentrer sur autre chose. On verra dans le futur, mais j’aimerais exploiter tout le potentiel qu’a le club de ma vie », a expliqué l’ancien défenseur espagnol dans les colonnes de AS.

🔴 @jvehils | Gerard Piqué veut être PRESIDENT du FC Barcelone en 2026, c'est décidé !



👉 Il va commencer à travailler. S'il arrive à se présenter, il n'aura aucun rival. pic.twitter.com/FL4EOS5SU8 — 𝑷𝒂𝒖𝒍 𝑭𝑪𝑩 📰 (@FCBPaul_) November 5, 2022

Après avoir fait ses adieux au public du Camp Nou la semaine dernière lors du dernier match de sa carrière contre Almeria (2-0), l’homme de 35 ans rêve donc de refouler un jour la pelouse catalane avec le costume de président. Il aura ses chances, vu que Piqué a toutes les qualités pour succéder à Joan Laporta. Vainqueur de 30 trophées avec le Barça, dont trois Ligue des Champions et huit Liga, Piqué est une légende vivante du FCB. Formé en Catalogne (1997-2004), le défenseur central a dû s'exiler à Manchester United (2004-2008) pour découvrir le monde pro avant de revenir dans son club de coeur, où il a joué 632 matchs en 14 saisons. Au-delà du terrain, Piqué a aussi une certaine aura en politique et dans le monde des affaires, où il a créé avec brio le groupe Kosmos. Désormais homme d'affaires à plein temps, Piqué va prendre du temps pour digérer sa carrière sportive avant de revenir de revenir au Barça avec le plus beau des rôles ? Réponse dans les années à venir…