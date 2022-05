Barça : Piqué a tué Lionel Messi, la réalité éclate

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Leo Messi quittait le Barça à la surprise générale pour s'engager avec le Paris Saint-Germain. Un départ de Liga qui fait toujours beaucoup parler en Catalogne.

A cause des difficultés financières connues par le Barça, Leo Messi a dû quitter son club de toujours l'été dernier. Un énorme chamboulement pour l'Argentin et la planète football. Quelques mois sont passés depuis son arrivée au PSG mais son départ du Barça ne passe toujours pas. On en apprend régulièrement plus sur les conditions de ce départ. Et le nom de Gerard Piqué est souvent cité comme étant à l'origine de tensions avec la Pulga. Leo Messi n'aurait pas pardonné le comportement de Piqué, qui a réduit son salaire lorsque le septuple Ballon d'Or est parti alors qu'il ne l'avait pas fait auparavant. Afin de calmer les tensions et rumeurs sur le sujet, Piqué a fait une sortie remarquée dans Sky Sports ces derniers jours. Le champion du monde espagnol indique d'ailleurs avoir pleuré lors de l'annonce du départ de Messi : « J'ai pleuré quand Messi a quitté Barcelone. J'ai pleuré pour lui. Pour la carrière qu'il a eue au Barça, ça aurait été bien qu’il reste jusqu'à la fin de sa carrière au club. Je peux comprendre pourquoi Messi n'a pas pu prolonger. Le club souffrait beaucoup économiquement à cause de l'ancien président et de la façon dont il gérait le club. Mais en fin de compte, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. » Une version remise en cause par un proche de l'Argentin.

Piqué menteur, un proche de Messi balance

💥 OJO! La castaña que le pega un amigo de la familia Messi a Piqué en su instagram 💥 pic.twitter.com/2fEaPieIu1 — Gerard Romero (@gerardromero) May 13, 2022

Sur Instagram, Alfonso Aguilera Rosique a en effet répondu via une story aux déclarations de Gérard Piqué. Pour lui, le défenseur du Barça est un menteur : « Tu es si faux. Non seulement tu n'as pas pleuré quand Messi a quitté le Barça, mais tu as dit au médiocre Joan Laporta que s'il voulait construire une équipe gagnante, il devait vendre Leo Messi. Le même Messi qui t'a aidé à Saragosse quand personne ne t'aimait comme coéquipier ». Une réponse cinglante qui ne manque pas de faire parler en Espagne. Depuis son départ du Barça, Leo Messi connaît une adaptation difficile sous les couleurs du PSG. Auteur de quatre petits buts en Ligue 1, l'Argentin déçoit. En Ligue des champions, la Pulga n'a pas non plus répondu présente. Messi aura cependant l'opportunité de montrer un meilleur visage la saison prochaine, lui qui voit son contrat se terminer en juin 2023 avec le club de la capitale.