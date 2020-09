Barça : Luis Suarez fond en larmes lors de son départ

Dans : Liga.

Attaquant emblématique du FC Barcelone et membre de la MSN qui a mis l’Europe à ses pieds, Luis Suarez a quitté le Barça. L’Uruguayen s’est engagé en faveur de l’Atlético Madrid, et met ainsi fin à six ans de présence au sein de la formation catalane. Un départ qui lui a provoqué une vive émotion lors de sa conférence de presse, lui qui espérait rester une année de plus mais a compris que Ronald Koeman ne comptait pas sur lui. Pour cette conférence de presse, Suarez a été présenté par Josep Maria Bartomeu, le président du FCB, et accompagné par Lionel Messi, Sergi Busquets, Sergio Roberto, Gérard Piqué et Jordi Alba.