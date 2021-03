Barça : Lionel Messi se moque du futur président

Dans : Liga.

Tandis que les élections à la présidence du FC Barcelone se rapprochent, Lionel Messi n'a pas l'intention de tenir compte des résultats pour son avenir.

Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta sont dans la dernière ligne droite de la campagne électorale pour la présidence du FC Barcelone, et si ces derniers jours on a surtout évoqué le cas de Josep Maria Bartomeu, le trio s’est également penché sur le dossier Lionel Messi. Pour Joan Laporta, les supporters du Barça doivent le savoir, s’il y a une chance que la Pulga reste en Catalogne, il faut voter pour lui. Un argument électoral susceptible de faire mouche s’il est réel. Hélas pour Laporta, la réalité est probablement bien différente, car à moins de quatre mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi ne veut surtout pas qu’on puisse mêler son nom à ces élections présidentielles.

Lionel Messi ne rêve pas d'influer sur les élections au Barça

Sur la Cadena SER, à l’occasion de l’émission El Larguero, le cas Leo Messi a été évoqué. Et selon les journalistes de l’émission spécialisée, si le sextuple Ballon d’Or argentin attendra réellement la fin de saison pour décider de son avenir, Toni Freixa, Victor Font et Joan Laporta ne changeront rien sur ce choix de carrière à venir. C’est Messi et uniquement Messi qui prendra une décision en pesant le pour et le contre, sachant que pour l’instant c’est surtout le contre qui l’emporte. Le PSG, Manchester City, l'Inter Miami et Joan Laporta doivent donc attendre avant de savoir quel sera le choix définitif de la star argentine. Nul doute cependant que le résultat du match entre Paris et Barcelone, la semaine prochaine au Parc des Princes, aura peut-être une vraie importance aux yeux de celui qui n'en peut plus des récentes humiliations européennes vécues avec le Barça.