Barça : Lionel Messi a la haine contre Piqué

Par Hadrien Rivayrand

L'été dernier, Lionel Messi quittait le Barça l'été dernier à la surprise générale pour rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Le septuple Ballon d'Or est parti en mauvais termes avec certaines stars catalanes.

Le Barça avait marqué les esprits lors du dernier mercato estival en se séparant de Leo Messi. Les difficultés économiques du club catalan ont sonné le glas de l'histoire d'amour entre le club et l'Argentin. Un véritable déchirement pour les fans barcelonais mais aussi pour le joueur de 34 ans. Car au PSG, le Ballon d'Or en titre a du mal à convaincre. Pour preuve, ses trois petits buts inscrits en Ligue 1 depuis le début de la saison. Selon certains, la Pulga serait malheureuse, ou du moins pas des plus épanouies dans la capitale française. Pas mal de choses peuvent l'expliquer, comme le fait d'arriver dans un nouveau championnat, un nouveau pays et une nouvelle culture. Mais plus le temps passe plus les langues se délient au sujet des relations que pouvait avoir Leo Messi avec ses anciens coéquipiers du Barça.

Messi et Piqué, c'est la guerre

🚨[Albert Masnou🥇] | Pique offered Messi’s name to sell the Super Copa and also asked for Messi’s help in his video supporting the format and changing the league schedule, but Messi did not make the video. #fcblive pic.twitter.com/SDSMwiW61Q — BarçaTimes (@BarcaTimes) April 19, 2022

Leo Messi n'a pas le côté expansif de son éternel rival Cristiano Ronaldo. Cependant, l'Argentin sait se faire respecter. Selon des extraits tirés du livre "Glory To Hell", écrit par des journalistes réputés en Espagne comme Sique Rodriguez, Sergi Escudero et Adria Soldevila, le numéro 30 du PSG a coupé les ponts avec Gerard Piqué. Selon eux, le nouveau joueur du PSG reproche notamment à son ancien partenaire d'avoir accepté de baisser son salaire... après son départ du Barça. Chose qui, si elle avait été faite avant, aurait pu lui permettre de prolonger l'aventure dans son club de coeur. Pour ne rien arranger, Lionel Messi n'a pas non plus apprécié que Gerard Piqué utilise son nom à des fins lucratives dans les négociations avec l'Arabie saoudite concernant l'organisation de la SuperCoupe d'Espagne. Selon Albert Masnou, Piqué avait même demandé une vidéo de promotion à son ancien partenaire avant d'être snobé royalement par la Pulga. Encore un coup dur pour les fans du Barça, qui ont dû faire avec la mauvaise gestion de leur club par Josep Bartomeu. Lueur d'espoir tout de même, la récente arrivée sur le banc blaugrana de l'idole Xavi.