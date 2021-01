Barça : Le PSG largue Tuchel, son nom ressort à Barcelone

Le 24 janvier prochain, les Socios du FC Barcelone choisiront leur nouveau président, quelques mois après la démission de Josep Maria Bartomeu.

L’élection d’un nouveau président aura bien sûr un impact décisif et immédiat sur le mercato du Barça ainsi que sur l’identité du futur entraîneur. Loin d’être en position de force en raison de résultats décevants, Ronald Koeman est menacé. Dès sa nomination, le futur président pourrait faire le choix fort de se séparer de l’ancien sélectionneur des Pays-Bas afin de placer un homme à lui. Le nom de Xavi, enfant du Barça qui entraîne actuellement au Qatar, revient comme un serpent de mer. Mais l’ex-international espagnol n’est pas pressé de quitter Doha, où il s’épanouit dans un cadre de vie qui lui convient et où il apprend doucement le métier.

Selon les informations toujours très fiables de l’insider allemand Christian Falk, un certain Thomas Tuchel pourrait en revanche être contacté à la fin du mois de janvier. Et pour cause, le journaliste de Bild affirme que l’un des candidats à la présidence du FC Barcelone a noté le nom de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, et en ferait même sa priorité. Une belle marque d’intérêt qui fera plaisir au coach allemand, qui surveille également la situation de plusieurs clubs de Premier League. La place ne devrait pas se libérer à Manchester United. En revanche, les positions de Mikel Arteta à Arsenal et de Frank Lampard à Chelsea semblent assez fragiles. En l’espace de quelques semaines seulement, Thomas Tuchel pourrait donc se payer le luxe de rebondir dans un top club européen, que cela soit en Espagne ou en Angleterre. A titre de comparaison, il a fallu plus d’un an à Mauricio Pochettino avant de retrouver un poste après son licenciement de Tottenham.

