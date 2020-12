Barça : Le paiement des salaires décalé, les joueurs vont faire la tête

Dans : Liga.

La crise du coronavirus est en train de faire des ravages au sein du FC Barcelone, où les finances sont plus que dans le rouge vif…

Il y a une semaine, le club catalan annonçait avoir trouvé un accord avec ses joueurs et son staff pour une baisse générale des salaires. Dans cette entente, certains cadres du Barça ont validé une diminution de 30 % de leurs revenus durant la période de la crise. Un choix à louer, mais pas sûr que les dernières nouvelles venues de Catalogne fassent plaisir aux salariés du club… Vu que ce jeudi, Carlos Tusquets a annoncé que le FCB est dans l’obligation de décaler le paiement des salaires de ses joueurs. En raison d’une situation économique « inquiétante », le président par intérim de Barcelone a expliqué, devant la presse espagnole, que les paiements de janvier, pour les salaires et les primes, seront versés dans les comptes bancaires des joueurs un peu plus tard dans la saison.

« Grâce à l'accord annoncé la semaine dernière, le club ne sera pas confronté à des problèmes de trésorerie. Cette situation reste horrible, mais quand notre stade va de nouveau ouvrir, on aura des rentrées d'argent », a précisé Tusquets. Avec toutes ces mesures, le Barça va donc éviter la banqueroute, mais les membres du club blaugrana auront forcément la tête ailleurs, à cause de cette histoire de salaires. Ce qui pourrait avoir des répercussions sur le terrain, où le FCB vit déjà une saison 2020-2021 compliquée… En attendant, Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, se dirige doucement, mais sûrement du côté du Paris Saint-Germain, où Neymar fait l’entremetteur. Autant dire que l’heure est grave au Barça, surtout avec la révolution qui se prépare via l’arrivée d’une nouvelle direction en début d’année prochaine.