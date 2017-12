Barça : Le compliment dont le fils de Messi se serait bien passé

Dans : Liga, Foot Europeen.

Superstar mondiale du football, Lionel Messi est aussi le papa de deux petits garçons, et attend un troisième enfant. Une vie privée qu’il n’expose pas beaucoup, même si dans un entretien à la télévision argentine TyC Sports, il a bien voulu évoquer ses deux fils. Thiago et Mateo sont visiblement deux enfants bien différents, mais c’est surtout le qualificatif utilisé par le joueur du FC Barcelone pour décrire le plus turbulent des deux qui a surpris sur le coup.

« Ils sont très différents. Mateo est terrible, c'est un personnage. Thiago c'est un phénomène, plus gentil et l'autre (Mateo) c'est tout l'inverse, c'est un fils de pute », a glissé le quintuple Ballon d’Or dans un éclat de rires. Une manière très familière de décrire sa progéniture, même si en Argentine, il s’agit plus d’une expression passée dans le langage courant et qui est presque affectueuse dans ce contexte-là. Ouf !