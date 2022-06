Barça : La direction va trop loin, les joueurs partent en guerre

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Barcelone a quelque peu redoré son blason sur le plan sportif depuis l'arrivée sur son banc de Xavi. Mais la situation économique est encore bien chaotique pour le club catalan.

Le Barça est passé par une période très difficile ces dernières saisons. Tant sur le plan sportif qu'économique, le club catalan devait faire face à une gestion plus que calamiteuse de la part de son ancien président, Josep Bartomeu. Depuis le retour au club de Joan Laporta mais également de Xavi, la dynamique est bien meilleure. Le Barça a terminé dauphin du Real Madrid en Liga et participera donc à la Ligue des champions la saison prochaine. Une bonne chose pour le futur des talents qui composent l'effectif de Xavi. Un Xavi qui malheureusement ne devrait pas pouvoir compter sur un mercato de taille cet été. La faute à une situation économique difficile. Tellement que Joan Laporta a encore demandé à certains joueurs de baisser leur salaire.

Une demande qui ne passe pas du tout dans le vestiaire du Barça

Une demande qui ne passe pas du tout au sein du vestiaire catalan. Selon Sport, la requête est claire : baisser les salaires des deux capitaines du Barça, Sergio Busquets et Gerard Piqué, qui touchent des salaires respectifs de 23 et 28 millions d'euros par an. Mais pour eux, pas question d'une nouvelle fois faire ce genre d'efforts sur l'argent qu'ils doivent toucher. Sentiment partagé par d'autres cadres du vestiaire blaugrana, comme Jordi Alba. Il faut dire que les cadres du Barça ont déjà accepté à deux reprises de baisser leur salaire. C'était pendant la crise Covid en 2020 puis l'été dernier en 2021. Le média espagnol précise qu'en cas de refus sans négociations possibles, la direction ira demander aux autres joueurs, qui touchent un salaire moindre. Pas certain que cela les motive pour rester au FC Barcelone cet été, alors que le club a également besoin de faire des ventes. Pas idéale non plus comme situation pour améliorer la confiance entre la direction et les joueurs... On annonce notamment que Frenkie De Jong est sur la liste des transferts malgré son envie de rester en Catalogne. Un départ qui soulagerait les caisses (le Néerlandais est estimé à 80 millions d'euros) et qui permettra aisément à Barcelone de pouvoir officialiser la venue de Robert Lewandowski.