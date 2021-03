Barça : Griezmann ou Dembélé ? Domenech conseille d’en virer un

Dans : Liga.

Dans un entretien accordé à la Cadena Ser, Raymond Domenech a évoqué les trajectoires d’Antoine Griezmann et d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone. Et selon lui, l’un des deux Français ne réussira pas en Catalogne.

C’est en tant que supporter du FC Barcelone que Raymond Domenech s’est exprimé sur les ondes de la Cadena SER. « Mon père est Catalan, il est né près de Tarragone. J’ai de la famille à Rubi. Je me sens Catalan et j’y vais chaque fois que je peux », a confié celui qui a assisté à son premier match au Camp Nou à l’âge de 8 ans. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France a donc un œil attentif sur les matchs du Barça et sur les performances d’Ousmane Dembélé, désormais aligné en pointe dans le schéma de Ronald Koeman.

« C'est surprenant de le voir jouer en pointe, a réagi Raymond Domenech. En France et en Allemagne, il ne jouait que sur les côtés. Le voir ainsi dans une équipe qui joue toujours dans le camp adverse est une surprise, mais c'est positif. Avec l'équipe de France aussi, Deschamps a choisi de l'utiliser sur un côté. » Finalement, ce poste axial convient bien à l’ancien joueur du Borussia Dortmund. Il n’empêche que le technicien ne voit pas Ousmane Dembélé devenir l’un des tout meilleurs à cause de son état d’esprit.

« Pas la même mentalité que Messi ou CR7 »

« Il ne pense pas comme les stars. Il pense à jouer, pas aux statistiques et aux buts. Il n'a pas la même mentalité que Messi ou Cristiano Ronaldo, qui veulent gagner et marquer. Il a une qualité exceptionnelle mais il n'a pas cette mentalité, a regretté le consultant, avant de conseiller le Barça. Je ne le vendrais pas car il peut devenir un grand joueur. Il a toutes les qualités pour. Il est très rapide, il utilise ses deux pieds. Il peut tout faire. Par contre, s’il se blesse à nouveau, il sera alors temps de le vendre. »

S’il conseille au FC Barcelone de continuer avec Ousmane Dembélé, Raymond Domenech se montre plus pessimiste concernant l’attaquant Antoine Griezmann qui n’a jamais vraiment convaincu depuis son arrivée. « Je ne vois pas le footballeur que je connais quand il joue pour le Barça. Même chose en équipe de France. Quand il a signé au Barça, quelque chose s’est passé. Il ne joue pas de la même manière. Ce n’est plus le joueur combatif qu’il était à l’Atlético », a-t-il constaté, écartant presque l’hypothèse d’un regain de forme du champion du monde.