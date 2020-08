Barça : Eric Abidal viré, la mise au point

Dans : Liga.

Révolution en cours au FC Barcelone, où le simple changement d’entraineur ne suffira pas à calmer la colère des socios, qui ne peuvent pas vraiment la faire sentir actuellement à leurs dirigeants en raison de la situation sanitaire.

Mais le ton monte et le départ d’Eric Abidal va aussi dans le sens d’un coup de balai plus important que prévu au sein du club catalan. Responsable du secteur sportif de l’équipe première depuis deux ans, l’ancien défenseur a forcément une part de responsabilité dans les mauvais résultats, et il l’a parfaitement assumé dans un message limpide sur les réseaux sociaux. L’ex-international français assume son échec, en est clairement désolé, et annonce être parti de lui-même en refusant de négocier sa dernière année de contrat. Non, Eric Abidal n’a pas été viré comme un malpropre du FC Barcelone.

« Ce deuxième adieu arrive après 2 ans au cours desquels j'ai essayé de travailler pour faire un meilleur Barça. Deux saisons intenses que j'ai terminées par choix. Bien que le conseil d'administration m'ait ratifié dans mon poste lundi dernier, j'ai démissionné mardi dernier et j'ai essayé ces deux dernières années d'apporter des changements que je croyais très importants pour l'avenir de l'équipe première. Je tiens à signaler que j'ai renoncé à l'année de contrat que j'avais encore avec le FC Barcelone. Aujourd'hui, la situation du club est compliquée, mais je souhaite de tout mon cœur qu'elle puisse être surpassée et que les succès reviendront bientôt comme ce grand club le mérite », a expliqué Eric Abidal sur son compte Instagram, au moment de laisser sa place après deux ans pas vraiment mémorables au FC Barcelone.